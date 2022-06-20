Верещук просить жителів Херсонщини виїхати з області, можна і через окупований Крим

Про це заявила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу в Укрінформі.

Верещук наголосила, що жителі Херсонщини, особливо з дітьми, не повинні відмовлятися від виїзду, які їм надають росіяни, бо це дозволить пришвидшити деокупацію області з боку ЗСУ.

"Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов’язково докуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже-дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти. Це було важко в Маріуполі, а на Херсонщині це буде ще важче. Бо ворог вчиться, стає ще цинічнішим, використовує живий щит, особливо дітей. Повірте, деокупація буде дуже швидко. Контрнаступ обов’язково буде", - наголосила Верещук.

Вона закликала скористатися для виїзду тимчасово окупованим Кримом, виданими для цього фейковими документами і запевнила, що влада України за це не каратиме.