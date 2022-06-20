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Головна війна з Росією Верещук просить жителів Херсонщини виїхати з області, можна і через окупований Крим

Верещук просить жителів Херсонщини виїхати з області, можна і через окупований Крим

20 червня, 2022 понедiлок
23:32
війна з Росією Ірина Верещук

Українська влада закликала мешканців окупованої Херсонської області виїхати шляхами, які дозволяють російські військові

Про це заявила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу в Укрінформі.

Верещук наголосила, що жителі Херсонщини, особливо з дітьми, не повинні відмовлятися від виїзду, які їм надають росіяни, бо це дозволить пришвидшити деокупацію області з боку ЗСУ.

"Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов’язково докуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже-дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти. Це було важко в Маріуполі, а на Херсонщині це буде ще важче. Бо ворог вчиться, стає ще цинічнішим, використовує живий щит, особливо дітей. Повірте, деокупація буде дуже швидко. Контрнаступ обов’язково буде", - наголосила Верещук.

Вона закликала скористатися для виїзду тимчасово окупованим Кримом, виданими для цього фейковими документами і запевнила, що влада України за це не каратиме.

"Вони не порушать закон, якщо виїдуть через тимчасово окупований Крим. Ми знаємо, що це на сьогодні – ледь не єдиний гуманітарний коридор, якщо його так можна назвати, і яким можна виїхати. Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками. Як тільки ви потрапите на територію третіх країн - Європейського Союзу чи ще когось - зверніться в будь-яке консульство або знайдіть можливість зателефонувати до нас. Навіть без жодних документів вас впустять всі країни. Як буде потрібно, ми виготовимо документи, передамо в консульство, де ви будете знаходитись", - сказала Верещук.

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евакуація
Херсонська область
Крим - це Україна
Ірина Верещук
окупований Крим
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