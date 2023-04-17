Верещук роз'яснила алгоритм забору генетичного матеріалу у військових

Про це інформує Мінреінтеграції.

"Безперечно, під час війни це надважливо. Генетичний матеріал усіх наших захисників повинен зберігатися в єдиній базі генетичних ознак. Саме завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації. Сподіваюся, що відповідні органи прискорять процес запуску цієї процедури", – наголосила Верещук.

Віцепрем'єр-міністерка заявила, що нині налагоджується процес попереднього відбору ДНК-матеріалу в захисників, які йдуть на службу до ЗСУ, і правоохоронців.

Відбір біологічного матеріалу в українських воїнів, а також членів добровольчих формувань територіальних громад, згідно із законодавством, є обов'язковим.

На виконання цього вже розроблений порядок відбирання зразків геномної інформації людини.

У пресслужбі наголосили, що документ наразі погоджується центральними органами виконавчої влади.

ДНК військовослужбовців і правоохоронців буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі.

Необхідне обладнання вже закуплено.