Верещук роз'яснила алгоритм забору генетичного матеріалу у військових
Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук розповіла, що попередній відбір генетичного матеріалу у військових братимуть перед службою в ЗСУ та інших правоохоронних органах
Про це інформує Мінреінтеграції.
"Безперечно, під час війни це надважливо. Генетичний матеріал усіх наших захисників повинен зберігатися в єдиній базі генетичних ознак. Саме завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації. Сподіваюся, що відповідні органи прискорять процес запуску цієї процедури", – наголосила Верещук.
Віцепрем'єр-міністерка заявила, що нині налагоджується процес попереднього відбору ДНК-матеріалу в захисників, які йдуть на службу до ЗСУ, і правоохоронців.
Відбір біологічного матеріалу в українських воїнів, а також членів добровольчих формувань територіальних громад, згідно із законодавством, є обов'язковим.
На виконання цього вже розроблений порядок відбирання зразків геномної інформації людини.
У пресслужбі наголосили, що документ наразі погоджується центральними органами виконавчої влади.
ДНК військовослужбовців і правоохоронців буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі.
Необхідне обладнання вже закуплено.
- У Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи запрацював відділ судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз, де проводитимуть ідентифікацію загиблих на війні.
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