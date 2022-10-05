Про це інформує Верховна Рада України.

"Нарахування заробітної плати народному депутату здійснюється на підставі наявності табеля обліку робочого часу. Після повномасштабного вторгнення російської федерації 24-го лютого 2022 року, частина народних депутатів перестали відвідувати пленарні засідання Верховної Ради України", - повідомляється на сайті.

Облік робочого часу нардепів, які не входять до комітету, здійснює підрозділ Апарату ВР, що відповідає за організаційне забезпечення пленарних засідань.

Як наслідок, обранці, які покинули країну, залишилися без зарплатні.

"З травня 2022 року заробітна плата та виплати народним депутатам, які перебувають не в Україні без поважних причин, не нараховується", - додають у ВР.

Верховна Рада до кінця року має ухвалити близько 49 євроінтеграційних законодавчих актів.

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