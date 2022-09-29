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Рада цьогоріч має ухвалити майже 50 євроінтеграційних законів, - замголови ВР

29 вересня, 2022 четвер
12:44
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада до кінця року має ухвалити близько 49 євроінтеграційних законодавчих актів

Про це заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила в інтерв‘ю Укрінформу.

Вона зауважила, що нині парламент має працювати у двох так званих магістральних напрямах: виконання Угоди про Асоціацію та безпосереднє членство в ЄС.

За її словами, Угода про Асоціацію виконана Україною орієнтовно на 70%. Відповідно до цього ВР упорядковує законодавство, яке прискорюватиме й виконуватиме цю угоду.

Вона зауважила, що для переходу до переговорів щодо вступу в ЄС до кінця року необхідно виконати сім умов, озвучених Україні після здобуття статусу кандидата на членство. Вона нагадала, що ці умови стосуються подальшого реформування Конституційного Суду, продовження судової реформи, вдосконалення антикорупційного та медійного законодавств, а також передбачають ухвалення закону про національні меншини.

"Зрозуміло, що для того, аби виконати одну умову, може знадобитися ухвалення декількох законів. Загалом десь 49 законодавчих актів маємо ухвалити до кінця року… Ці 49 законів можуть стосуватися як Угоди про Асоціацію, так і семи умов", – зазначила Кондратюк.

  • 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу". 
  • 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав очільників держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.
  • 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

  • Відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року. Вступу до Євросоюзу необхідно буде чекати щонайменше 7 років.

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Новини
Верховна Рада
євроінтеграція
Вступ в ЄС
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