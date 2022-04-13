Верховна Рада позбавить Медведчука депутатського мандата, - Стефанчук
Голова Верховної Ради заявив, що депутата фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука позбавлять депутатського мандата
Про це Руслан Стефанчук заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом.
Це станеться після рішення суду у справі нардепа. Голова Верховної Ради сказав, що, згідно зі статтею 81 Конституції України, визначено сім випадків позбавлення особи депутатського мандату.
"Ми знаємо, що з приводу пана Медведчука ведеться кримінальне провадження, і щойно ми отримаємо рішення суду, яке вступило в законну дію, – це й буде підставою, аби позбавити його депутатського мандата", - сказав спікер парламенту
На думку Руслана Стефанчука, війна розставила крапки над "і" у багатьох справах усередині України.
"Ми бачимо, що всі "проросійські яструби", які роками вдягалися в "голубів миру", показали своє внутрішнє "я" незадовго до нападу або з першими вибухами бомб", – сказав Стефанчук. Він нагадав, що Верховна Рада України ухвалила закон про колабораціонізм, який уже діє. Тому кожен, хто співпрацює з ворогом, буде притягнутий до відповідальності.
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