Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо криміналізації контрабанди

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Відомо, що 248 українських депутатів підтримали цей законопроєкт.

Закон прийнято у редакції, до якої внесли правки, на яких наполягав бізнес:

Пороги для товарної контрабанди пропонується підняти в 5 раз.

Пороги для підакцизних підняти у 2 рази.

Вступ в силу товарної відкладається до середини 2024 року, до перезавантаження БЕБ;

Враховано численні наполягання бізнесу щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої дії можуть кваліфікувати як злочин;

Суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями - у зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, підлягати обов’язковому декларуванню та впливати на визначення розміру митних платежів.

"Прийняття законопроєкту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році", - додав Железняк.