Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо криміналізації контрабанди
Верховна Рада України у суботу, 9 грудня, підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про криміналізацію контрабанди
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Відомо, що 248 українських депутатів підтримали цей законопроєкт.
Закон прийнято у редакції, до якої внесли правки, на яких наполягав бізнес:
- Пороги для товарної контрабанди пропонується підняти в 5 раз.
- Пороги для підакцизних підняти у 2 рази.
- Вступ в силу товарної відкладається до середини 2024 року, до перезавантаження БЕБ;
- Враховано численні наполягання бізнесу щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої дії можуть кваліфікувати як злочин;
- Суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями - у зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, підлягати обов’язковому декларуванню та впливати на визначення розміру митних платежів.
"Прийняття законопроєкту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році", - додав Железняк.
- Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри.
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