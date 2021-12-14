Верховна Рада проголосувала за допуск іноземних військових в Україну для участі в навчаннях 2022 року
Верховна рада України схвалила законпроєкт №6359 про допуск іноземних військових для участі в багатонаціональних навчаннях в 2022 році
За відповідне рішення проголосували 318 нардепів, передає Еспресо.TV.
Закон забезпечує виконання завдань у сфері безпеки і оборони в загальному контексті реалізації пріоритетного зовнішньополітичного курсу держави, підвищує ефективність реалізації національних програм щодо розвитку власних збройних сил, а також надає можливість збільшити фінансові надходження до національної економіки за рахунок надання відповідних товарів (робіт, послуг) для підрозділів інших держав.
У документі йдеться про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях з підготовки підрозділів збройних сил, зокрема:
- багатонаціональному навчанні "Об'єднані зусилля - 2022";
- українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2022";
- українсько-британському навчанні "Козак Мейс - 2022";
- багатонаціональному навчанні "Світла лавина - 2022";
- українсько-польському навчанні "Сільвер Сейбер - 2022";
- українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2022";
- українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2022";
- багатонаціональному навчанні "Кленова арка - 2022";
- багатонаціональному навчанні "Вікінг - 2022".
Фінансування витрат, пов’язаних із проведенням навчань на території України та поза її межами у 2022 році, в сумі 106 548, 33 тис. грн (з яких 52 072,59 тис. грн - на території України) планується здійснити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2022 рік за бюджетною програмою “Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни”.
- Нагадаємо, 27 вересня 2021 року в Україні змінили положення про військову службу в ЗСУ. Відтак, документом уточнили норму про укладення першого контракту з випускниками вищих військових навчальних закладів та курсів підготовки офіцерського складу.
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