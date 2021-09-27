В Україні змінили положення про військову службу в ЗСУ
Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах
Відповідний указ №483/2021 опублікований на сайті ОПУ.
Відтак, документом уточнили норму про укладення першого контракту з випускниками вищих військових навчальних закладів та курсів підготовки офіцерського складу.
Указ визначає, що з курсантами ЗВО і слухачами курсів, які не мають офіцерських звань, після успішного закінчення навчання (підготовки) на посадах осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу контракт укладається строком на 5 років, а за спеціальностями льотного складу осіб офіцерського складу авіації - на 10 років.
Документ також визначає термін проходження військової служби. Він може бути продовжений за новим контрактом для рядових - на 3 роки, сержантам і старшинам - від 3 до 5 років.
Передбачається введення первинного військового звання для щойно призваних осіб - рекрута. Після складання присяги їм присвоюється звання рядового (матроса).
Для осіб офіцерського складу водиться первинне військове звання молодшого лейтенанта (раніше - лейтенанта, в окремих випадках - молодшого лейтенанта).
Указом уточнюються терміни вислуги у військовому званні, норми про чергове і дострокове присвоєння, звільнення з посад військовослужбовців і ряд інших положень.
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