Рада ухвалила присудження премії педагогам, вченим та учасникам ЗНО
Верховна Рада України ухвалила постанови щодо вручення премій для вихователів, вчителів шкіл та профтехів, учні яких найкраще склали ЗНО у 2021 році
За відповідне рішення проголосували на засіданні Ради у середу, 1 грудня.
Постанова (№6339) про присудження щорічної премії Верховної Ради стосується вихователів садочків, вчителів шкіл, викладачів профтехів, педагогів позашкільної освіти.
Також 30 учнів, які у 2021 році найкраще склали ЗНО (отримали не менше 790 балів, у тому числі 200 балів за хоча б один навчальний предмет), отримають премії у розмірі 100 тис. грн. На реалізацію цієї постанови потрібні кошти у розмірі 3 млн грн. За відповідну постанову (№6254) проголосували 303 депутати.
Крім цього, відповідно до постанови Верховної Ради України (№6346) "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік присуджено 67-ми науковцям за 30 робіт.
- Нагадаємо, 24 вересня в Україні заснували державну премію у галузі музичного мистецтва імені композитора Мирослава Скорика.
- 19 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної премії України імені Бориса Патона для відзначення на державному рівні діячів науки за значний внесок у розвиток вітчизняної наукової сфери.
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