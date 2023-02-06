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Верховна Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

6 лютого, 2023 понедiлок
15:16
Україна Верховна Рада

Верховна Рада України на засіданні 6 лютого визнала приватну військову компанію "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення віддали свої голоси 333 нардепа.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, "члени ПВК "Вагнер" відповідальні за численні випадки неправомірного і необґрунтованого воєнною необхідністю застосування зброї проти мирного населення України, акти жорстокості і жорстокого поводження, примусового переміщення цивільних осіб, зґвалтування, викрадення дітей, масові страти, збройні напади на заклади освіти, охорони здоров’я, культові споруди тощо".

Також автори проєкту постанови підкреслили, що бійці "Вагнера" причетні до дестабілізації, порушення прав людини та незаконних операцій із природними ресурсами у країнах Африки (ЦАР, Малі, Лівія) та Близького Сходу (Сирія), що свідчить про міжнародний характер їхньої злочинної діяльності.

Тож парламент звернувся до урядів і парламентів країн світу визнати ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

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