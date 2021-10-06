Верховний Суд підтвердив: Совські ставки належать киянам

Кореспондент Еспресо відвідав засідання суду.



Колишній орендар майже 20 га нижнього каскаду Совських ставків ТОВ “Господарник” з орбіти впливу депутата Київради Ігоря Баленка намагався оскаржити рішення судів першої та другої інстанцій, які розірвали договір оренди та повернули зелену зону киянам.



Судова колегія у складі суддів Інни Берднік (головуюча), Івана Міщенка та Віталія Зуєва залишили касаційну скаргу ТОВ “Господарник” без задоволення. Таким чином у силі залишається рішення суду 2019 року про розірвання договору оренди земельної ділянки нижнього каскаду Совських ставків. Нагадаємо, позов про розірвання договору оренди в інтересах киян подала столична прокуратура.



Довідково:



Пан Баленко не приховував, що хоче забудувати Совські ставки багатоповерхівками. Для реалізації його плану потрібно було б засипати частину водойм, що призвело б до знищення цінної екосистеми нижнього каскаду ставків.



Громада пропонує альтернативний план з облаштування екологічного парку на Совських ставках. Вже є концепція такого парку, екологічна комісія Київради та управління екології Київської адміністрації підтримали цю ідею.



