Верховний Суд підтвердив: Совські ставки належать киянам
У вівторок 6 жовтня у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду України відбулося засідання у справі про Совські ставки (№910/7250/18)
Кореспондент Еспресо відвідав засідання суду.
Колишній орендар майже 20 га нижнього каскаду Совських ставків ТОВ “Господарник” з орбіти впливу депутата Київради Ігоря Баленка намагався оскаржити рішення судів першої та другої інстанцій, які розірвали договір оренди та повернули зелену зону киянам.
Судова колегія у складі суддів Інни Берднік (головуюча), Івана Міщенка та Віталія Зуєва залишили касаційну скаргу ТОВ “Господарник” без задоволення. Таким чином у силі залишається рішення суду 2019 року про розірвання договору оренди земельної ділянки нижнього каскаду Совських ставків. Нагадаємо, позов про розірвання договору оренди в інтересах киян подала столична прокуратура.
Довідково:
Пан Баленко не приховував, що хоче забудувати Совські ставки багатоповерхівками. Для реалізації його плану потрібно було б засипати частину водойм, що призвело б до знищення цінної екосистеми нижнього каскаду ставків.
Громада пропонує альтернативний план з облаштування екологічного парку на Совських ставках. Вже є концепція такого парку, екологічна комісія Київради та управління екології Київської адміністрації підтримали цю ідею.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.3Продаж 30.7
- Актуальне
- Важливе