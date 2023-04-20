Верховний Суд залишив компанії Жеваго 40% акцій Полтавського ГЗК
Велика палата Верховного Суду в справі щодо акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату скасувала визнання недійсним договору 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій ГЗК, який входить до компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго, та передачу їх колишнім акціонерам підприємства
Про це повідомила пресслужба суду.
"Велика Палата ВС частково задовольнила касаційні скарги ПрАТ "Ділові партнери" та компанії Ferrexpo AG: скасувала постанову апеляційного суду, рішення суду першої інстанції змінила в мотивувальній частині, а в іншій частині – залишила в силі, – йдеться в повідомленні.
Компанії, пов’язані з Костянтином Жеваго, 2002 року придбали згадані акції в чотирьох офшорних компаній: Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited та Gilson Investments Limited.
Після кількох додаткових емісій, а також примусового викупу акцій у міноритаріїв єдиним акціонером Полтавського ГЗК стала гірничорудна компанія Ferrexpo.
2005 року чотири компанії звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу та проведення допемісій. Зокрема, компанії просили стягнути з Ferrexpo AG на їхню користь пакети акцій у розмірі 12,1378%, 12,1378% та 6,5946% відповідно.
Після тривалого судового розгляду всі претензії були повністю відхилені 2015 року.
Наприкінці 2020 року колишні акціонери Полтавського ГЗК знову оскаржили угоду в українському суді.
Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовів, а Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення і ухвалив нове, яким задовольнив позови частково: визнав спірний договір недійсним в оскаржуваній частині, витребував із володіння компанії Fеrrexpo AG пакети акцій на користь компаній Trimcroft Services Limited, Calefort Developments Limited, Emsworth Assets Limited і Gilson Investments Limited та зобов’язав депозитарну установу зарахувати акції на рахунки вказаних компаній, а в решті позовних вимог – відмовив.
Довідка про ПрАТ "Полтавський ГЗК": ПрАТ "Полтавський ГЗК" є одним з підприємств компанії Ferrexpo і входить до числа найбільших світових виробників високоякісних окатків. Компанія є одним із сучасних високотехнологічних підприємств гірничодобувної промисловості і забезпечує високоякісною сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. За 2022 рік підприємство сплатило понад 3,3 мільярди гривень до бюджетів різних рівнів. Входить до ТОП 30 найбільших платників податків в Україні.
Довідка про Ferrexpo: Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2022 році Група виготовила 6,1 мільйона тонн у 2022 році, що на 46% менше порівняно з попереднім роком, що відображає операційні та логістичні обмеження протягом 2022 року через повномасштабну війну в Україні (2021: вироблено 11,2 мільйона тонн). Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
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