Верховний Суд залишив компанії Жеваго 40% акцій Полтавського ГЗК

Про це повідомила пресслужба суду.

"Велика Палата ВС частково задовольнила касаційні скарги ПрАТ "Ділові партнери" та компанії Ferrexpo AG: скасувала постанову апеляційного суду, рішення суду першої інстанції змінила в мотивувальній частині, а в іншій частині – залишила в силі, – йдеться в повідомленні.

Компанії, пов’язані з Костянтином Жеваго, 2002 року придбали згадані акції в чотирьох офшорних компаній: Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited та Gilson Investments Limited.

Після кількох додаткових емісій, а також примусового викупу акцій у міноритаріїв єдиним акціонером Полтавського ГЗК стала гірничорудна компанія Ferrexpo.

2005 року чотири компанії звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу та проведення допемісій. Зокрема, компанії просили стягнути з Ferrexpo AG на їхню користь пакети акцій у розмірі 12,1378%, 12,1378% та 6,5946% відповідно.

Після тривалого судового розгляду всі претензії були повністю відхилені 2015 року.

Наприкінці 2020 року колишні акціонери Полтавського ГЗК знову оскаржили угоду в українському суді.

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовів, а Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення і ухвалив нове, яким задовольнив позови частково: визнав спірний договір недійсним в оскаржуваній частині, витребував із володіння компанії Fеrrexpo AG пакети акцій на користь компаній Trimcroft Services Limited, Calefort Developments Limited, Emsworth Assets Limited і Gilson Investments Limited та зобов’язав депозитарну установу зарахувати акції на рахунки вказаних компаній, а в решті позовних вимог – відмовив.

Довідка про ПрАТ "Полтавський ГЗК": ПрАТ "Полтавський ГЗК" є одним з підприємств компанії Ferrexpo і входить до числа найбільших світових виробників високоякісних окатків. Компанія є одним із сучасних високотехнологічних підприємств гірничодобувної промисловості і забезпечує високоякісною сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. За 2022 рік підприємство сплатило понад 3,3 мільярди гривень до бюджетів різних рівнів. Входить до ТОП 30 найбільших платників податків в Україні.

Довідка про Ferrexpo: Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2022 році Група виготовила 6,1 мільйона тонн у 2022 році, що на 46% менше порівняно з попереднім роком, що відображає операційні та логістичні обмеження протягом 2022 року через повномасштабну війну в Україні (2021: вироблено 11,2 мільйона тонн). Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.