"Вест Гем" без Ярмоленка розгромив "Уотфорд" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Вест Гема" з рахунком 4:1. "Уотфорд" пропустив голи від Томаша Соучека, Саїда Бенрахми, Марка Нобла та Ніколи Влашича.



Український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко провів весь матч на лаві запасних.



"Вест Гем" здобув першу перемогу за 4 матчі і піднявся на п'яту позицію АПЛ. Лондонці відстають від "Арсеналу" і зони ЛЧ на 4 бали.



"Уотфорд" - сімнадцятий.



Чемпіонат Англії



20-й тур



28 грудня



"Уотфорд" - "Вест Гем" 1:4



Голи: Денніс, 4 - Соучек, 27, Бенрахма, 29, Нобл, 58 (пен.), Влашич, 90+2

26 грудня український футболіст "Вест Гема" Андрій Ярмоленко зіграв у матчі 19-го туру чемпіонату Англії, в якому його команда програла вдома "Саутгемптону".