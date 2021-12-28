"Вест Гем" без Ярмоленка розгромив "Уотфорд" в АПЛ
У 20-му турі АПЛ лондонський "Вест Гем" розгромно переміг "Уотфорд"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Вест Гема" з рахунком 4:1. "Уотфорд" пропустив голи від Томаша Соучека, Саїда Бенрахми, Марка Нобла та Ніколи Влашича.
Український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко провів весь матч на лаві запасних.
"Вест Гем" здобув першу перемогу за 4 матчі і піднявся на п'яту позицію АПЛ. Лондонці відстають від "Арсеналу" і зони ЛЧ на 4 бали.
"Уотфорд" - сімнадцятий.
Чемпіонат Англії
20-й тур
28 грудня
"Уотфорд" - "Вест Гем" 1:4
Голи: Денніс, 4 - Соучек, 27, Бенрахма, 29, Нобл, 58 (пен.), Влашич, 90+2
- 26 грудня український футболіст "Вест Гема" Андрій Ярмоленко зіграв у матчі 19-го туру чемпіонату Англії, в якому його команда програла вдома "Саутгемптону".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 30.97
- Актуальне
- Важливе