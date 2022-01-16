"Вест Гем" програв "Лідсу" через незарахований гол Ярмоленка
У 22-му турі чемпіонату Англії з футболу "Вест Гем" поступився на своєму полі "Лідсу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український вінгер Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 69-й хвилині за рахунку 2:3 на користь "Лідса" та міг врятувати свою команду від поразки. Він відправив м'яч у сітку головою, однак рефері скасував взяття воріт через офсайд.
До цього на голи лондонців у виконанні Джеррода Бовена та Пабло Форнальса, гості відповіли хет-триком Джека Гаррісона.
"Вест Гем" програв "Лідсу" 2:3 та з 37 очками залишився на четвертій позиції. "Лідс" має 22 пункти та йде 15-м.
Чемпіонат Англії
22-й тур
16 січня
"Вест Гем" - "Лідс" 2:3
Голи: Бовен, 34, Форнальс, 52 - Гаррісон, 10, 37, 60
- Нагадаємо, 12 січня Андрій Ярмоленко взяв участь у переможному матчі "Вест Гема" проти "Норвіча" у перенесеному матчі 18-го туру чемпіонату Англії.
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