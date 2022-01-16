"Вест Гем" програв "Лідсу" через незарахований гол Ярмоленка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український вінгер Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 69-й хвилині за рахунку 2:3 на користь "Лідса" та міг врятувати свою команду від поразки. Він відправив м'яч у сітку головою, однак рефері скасував взяття воріт через офсайд.

До цього на голи лондонців у виконанні Джеррода Бовена та Пабло Форнальса, гості відповіли хет-триком Джека Гаррісона.

"Вест Гем" програв "Лідсу" 2:3 та з 37 очками залишився на четвертій позиції. "Лідс" має 22 пункти та йде 15-м.

Чемпіонат Англії

22-й тур

16 січня

"Вест Гем" - "Лідс" 2:3

Голи: Бовен, 34, Форнальс, 52 - Гаррісон, 10, 37, 60