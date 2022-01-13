Ярмоленко допоміг "Вест Гему" переграти "Норвіч" та вийти на четверте місце в АПЛ
Український футболіст Андрій Ярмоленко взяв участь у переможному матчі "Вест Гема" проти "Норвіча" у перенесеному матчі 18-го туру чемпіонату Англії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 88-й хвилині та відіграв лише 6 хвилин. На той час "Вест Гем" вже гарантував собі перемогу, завдяки дублю Даррода Бовена, який забив на 42-й та 83-й хвилинах.
"Вест Гем" переміг "Норвіч" 2:0, набрав 37 очок та вийшов на четверте місце в чемпіонаті Англії. "Норвіч" з 20 балами перебуває на останній, 20-й позиції.
Чемпіонат Англії
18-й тур
12 січня
"Вест Гем" - "Норвіч" 2:0
Голи: Бовен, 42, 83
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