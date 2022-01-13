Ярмоленко допоміг "Вест Гему" переграти "Норвіч" та вийти на четверте місце в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 88-й хвилині та відіграв лише 6 хвилин. На той час "Вест Гем" вже гарантував собі перемогу, завдяки дублю Даррода Бовена, який забив на 42-й та 83-й хвилинах.

"Вест Гем" переміг "Норвіч" 2:0, набрав 37 очок та вийшов на четверте місце в чемпіонаті Англії. "Норвіч" з 20 балами перебуває на останній, 20-й позиції.

Чемпіонат Англії

18-й тур

12 січня

"Вест Гем" - "Норвіч" 2:0

Голи: Бовен, 42, 83

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