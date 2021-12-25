"Вест Гем" вирішив позбутися українського футболіста Ярмоленка

Про це повідомляє Evening Standart.

"Вест Гем" спробує продати українця в зимове трансферне вікно. У клубі не мають на меті заробити на переходу, а намагаються розвантажити завдяки цьому зарплатну відомість.

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв за "Вест Гем" 17 матчів, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.