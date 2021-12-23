Зінченко та Ярмоленко подешевшали: Transfermarkt оновив ціни на футболістів АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Зміни торкнулись і українців, які виступають у чемпіонаті Англії. Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко подешевшав на 3 млн євро і тепер оцінюється у 25 млн.



Вінгер "Вест Гема" і капітан збірної України Андрій Ярмоленко відтепер оцінюється у 3,5 млн євро - це на 0,5 млн менше, ніж раніше.



Захисник "Вулвергемптона" Макс Кілман, у якого є український паспорт, може похизуватись своєю новою ціною. Центрбек раніше оцінювався у 4,5 млн євро, а тепер коштує 9 млн - це рекордний показник у кар'єрі 24-річного оборонця.



Найдорожчими футболістами АПЛ є форварди Мохаммед Салах ("Ліверпуль"), Гаррі Кейн ("Тоттенгем") та Ромелу Лукаку ("Челсі"), які оцінюються у 100 млн євро.

20 грудня німецький портал Transfermarkt оприлюднив новий рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ.