Зінченко та Ярмоленко подешевшали: Transfermarkt оновив ціни на футболістів АПЛ
Німецький портал Transfermarkt оновив вартості футболістів чемпіонату Англії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зміни торкнулись і українців, які виступають у чемпіонаті Англії. Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко подешевшав на 3 млн євро і тепер оцінюється у 25 млн.
Вінгер "Вест Гема" і капітан збірної України Андрій Ярмоленко відтепер оцінюється у 3,5 млн євро - це на 0,5 млн менше, ніж раніше.
Захисник "Вулвергемптона" Макс Кілман, у якого є український паспорт, може похизуватись своєю новою ціною. Центрбек раніше оцінювався у 4,5 млн євро, а тепер коштує 9 млн - це рекордний показник у кар'єрі 24-річного оборонця.
Найдорожчими футболістами АПЛ є форварди Мохаммед Салах ("Ліверпуль"), Гаррі Кейн ("Тоттенгем") та Ромелу Лукаку ("Челсі"), які оцінюються у 100 млн євро.
- 20 грудня німецький портал Transfermarkt оприлюднив новий рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ.
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