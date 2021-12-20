Transfermarkt склав новий рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ: хто подорожчав найбільше
Німецький портал Transfermarkt оприлюднив новий рейтинг найдорожчих футболістів чемпіонату України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ
Найдорожчим футболістом УПЛ залишається півзахисник "Динамо" Віктор Циганков. Вінгер зберігає трансферну вартість у розмірі 25 млн євро. У топ-5 також входять футболісти "Шахтаря" Додо, Тете та Манор Соломон, а також захисник "Динамо" Віталій Миколенко.
Топ футболістів УПЛ, які найбільше подорожчали
Найбільш прогресуючим футболістом УПЛ, за версією Transfermarkt, є Артем Довбик, який підняв свою вартість з 1,8 млн до 5 млн євро. Форвард СК "Дніпро-1" очолює гонку бомбардирів чемпіонату України з футболу.
На 3,10 млн євро подорожчав вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик. Він у рейтингу другий.
Топ-10 футболістів УПЛ, які найбільше подешевшали
Лідером антирейтингу є Манор Соломон, який втратив у ціні аж 2 млн євро і тепер коштує 18 млн. На стільки ж подешевшав Владислав Супряга з "Динаом", він тепер оцінюється у 2 млн євро.
У топ-5 також три гравці "Шахтаря" Тарас Степаненко, Ісмаїлі та Марлос, які подешевшали на 1,5 млн євро.
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