Transfermarkt склав новий рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ: хто подорожчав найбільше

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ



Найдорожчим футболістом УПЛ залишається півзахисник "Динамо" Віктор Циганков. Вінгер зберігає трансферну вартість у розмірі 25 млн євро. У топ-5 також входять футболісти "Шахтаря" Додо, Тете та Манор Соломон, а також захисник "Динамо" Віталій Миколенко.







Топ футболістів УПЛ, які найбільше подорожчали



Найбільш прогресуючим футболістом УПЛ, за версією Transfermarkt, є Артем Довбик, який підняв свою вартість з 1,8 млн до 5 млн євро. Форвард СК "Дніпро-1" очолює гонку бомбардирів чемпіонату України з футболу.



На 3,10 млн євро подорожчав вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик. Він у рейтингу другий.





Топ-10 футболістів УПЛ, які найбільше подешевшали



Лідером антирейтингу є Манор Соломон, який втратив у ціні аж 2 млн євро і тепер коштує 18 млн. На стільки ж подешевшав Владислав Супряга з "Динаом", він тепер оцінюється у 2 млн євро.



У топ-5 також три гравці "Шахтаря" Тарас Степаненко, Ісмаїлі та Марлос, які подешевшали на 1,5 млн євро.





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