Вести переговори з Путіним – як розмовляти з крокодилом, який вчепився у твою ногу, - Джонсон про діалог України та РФ щодо війни
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що мирні переговори України з РФ про припинення вогню, найімовірніше, приречені на крах
Про це повідомляє Reuters.
Джонсон сказав, що мати справу з російським диктатором Путіним – все одно, що торгуватися з "крокодилом, коли він вчепився за твою ногу".
"Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якою стикаються українці. Треба просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їм зброю", - зауважив він.
За його словами, світові лідери, в тому числі президент США Джо Байден, погодилися на дискусії на цьому тижні продовжувати постачати Україні озброєння, у тому числі артилерію, оскільки РФ активізує свої атаки на Донбасі.
Джонсон вважає, що переговори з Росією про припинення війни, швидше за все, не увінчаються успіхом.
"Дуже важко зрозуміти, як українці можуть вести переговори з Путіним зараз, враховуючи його явну відсутність сумлінності. Його стратегія, яка очевидна, полягає в тому, щоб спробувати поглинути та захопити якомога більшу частину України та, можливо, провести якісь переговори з позиції сили", - додав прем'єр Британії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.52
Купівля 30.52Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.9Продаж 34.6
- Актуальне
- Важливе