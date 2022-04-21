Вести переговори з Путіним – як розмовляти з крокодилом, який вчепився у твою ногу, - Джонсон про діалог України та РФ щодо війни

Про це повідомляє Reuters.



Джонсон сказав, що мати справу з російським диктатором Путіним – все одно, що торгуватися з "крокодилом, коли він вчепився за твою ногу".

"Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якою стикаються українці. Треба просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їм зброю", - зауважив він.

За його словами, світові лідери, в тому числі президент США Джо Байден, погодилися на дискусії на цьому тижні продовжувати постачати Україні озброєння, у тому числі артилерію, оскільки РФ активізує свої атаки на Донбасі.



Джонсон вважає, що переговори з Росією про припинення війни, швидше за все, не увінчаються успіхом.

"Дуже важко зрозуміти, як українці можуть вести переговори з Путіним зараз, враховуючи його явну відсутність сумлінності. Його стратегія, яка очевидна, полягає в тому, щоб спробувати поглинути та захопити якомога більшу частину України та, можливо, провести якісь переговори з позиції сили", - додав прем'єр Британії.

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