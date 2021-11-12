Везли з окупованого Криму варення з вибухівкою: СБУ затримала зловмисників

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.



До контрольного пункту в’їзду-виїзду "Каланчак" з тимчасово окупованого Криму прибув автомобіль Рено Трафік. Водій і три пасажири - громадяни України.



Під час огляду автівки, а також речей, що були в ній, співробітники ДПС і СБУ разом з інспектором митниці знайшли банку варення, у які було заховано 400 грамів тротилу. Також один з пасажирів мав при собі холодну зброю.



Військові повідомили поліцію про порушення ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".



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