"Вибори" до Держдуми в окупованому Криму: СБУ відкрила справу про держзраду
Слідчі Служби безпеки України відкрили справу за фактом незаконних виборів у Держдуму РФ на території тимчасово окупованого Криму
Про це повідомив пресцентр спецслужби.
Документуються всі причетні до цього "голосування": як з числа офіційних представників РФ, так і серед громадян України, які допомагали державі-агресору.
Провадження відкрито за ознаками держзради.
СБУ надала РНБО матеріали для запровадження санкцій стосовно організаторів і учасників "виборів". Зокрема, мова йде про 33-х кандидатів у депутати Держдуми РФ і 54-х членів територіальних виборчих комісій. РНБО прийняла відповідне рішення.
- Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ.
- За даними правозахисників, на російських виборах проголосували 250 тис. жителів ОРДЛО.
- У ЄС заявили, що ніколи не визнають російські "вибори" на території окупованого Криму.
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