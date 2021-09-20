"Вибори" до Держдуми в окупованому Криму: СБУ відкрила справу про держзраду

Про це повідомив пресцентр спецслужби.

Документуються всі причетні до цього "голосування": як з числа офіційних представників РФ, так і серед громадян України, які допомагали державі-агресору.

Провадження відкрито за ознаками держзради.

СБУ надала РНБО матеріали для запровадження санкцій стосовно організаторів і учасників "виборів". Зокрема, мова йде про 33-х кандидатів у депутати Держдуми РФ і 54-х членів територіальних виборчих комісій. РНБО прийняла відповідне рішення.