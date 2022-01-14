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Вибори нового лідера Європарламенту відбудуться 18 січня

14 січня, 2022 п'ятниця
15:06
Світ Європарламент

На пленарній сесії Європейського парламенту (ЄП) 18 січня відбудуться вибори нового голови законодавчої асамблеї ЄС

Про це повідомляє сайт Європарламенту.

"На цій сесії у вівторок буде обрано голову Європейського парламенту на наступні два з половиною роки", - сказала прессекретар Дельфін Коляр.на брифінгу в Брюсселі.

"Кандидати на посаду голови можуть бути представлені або політичною фракцією, або групою депутатів, які представляють 20-ту частину складу парламенту, тобто 36 депутатів", - нагадала Коляр.

Вона зазначила, що кандидатури для участі в першому турі виборів мають бути запропоновані до 17:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом) у понеділок, 17 січня. Список кандидатів буде оголошено того самого дня ввечері. Кандидати виступатимуть у вівторок о 9:00 за місцевим часом із короткими програмними заявами.

Прессекретар виклала процедуру виборів, яка залежно від результатів голосування може відбутися у три-чотири тури. Голосування в першому турі розпочнеться у вівторок о 9:30 за місцевим часом. Голову Європарламенту обирають на 2,5 року.

Відомо, що обраний голова виступить із промовою перед парламентаріями.

Крім того, повідомляється, що похорон попереднього голови ЄП Давида Сассолі, який помер 11 січня відбудеться у п'ятницю в Римі. Його мандат підходив до завершення. Він очолював посаду голови Європарламенту з 3 липня 2019 року.

Церемонія вшанування пам’яті Сассолі відбудеться в Європейському парламенті в Страсбурзі в понеділок, 17 січня, під час відкриття пленарної сесії.
 

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