Вибори Путіна: естетика висування
Президентську кампанію у Росії намагаються перетворити на референдум з підтримки війни проти України
Несподівано для російських пропагандистів Путін вирішив йти на 5-й президентський термін. Для всіх інших бажання миршавого х**ла очолювати РФ, аж доки вперед ногами з Кремля не винесуть, було очевидним ще років десять назад.
Але цікава естетика його висування. Там мертві тягнуть в могилу живих. Головні "умовляльники"- троє батьків "похорошевших" у путінському нападі на Україну орків.
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Ясно, що вибори намагаються перетворити на референдум з підтримки війни проти України. Так щоб всі росіяни остаточно легітимізували агресію і вже не могли розказувати, що то тільки Путін воює.
І як на мій смак, все ще не дотягують до Північної Кореї — ні тобі сліз, ні купи дівчат у військових формах. Коротше, замало старалися.
Спеціально для Еспресо.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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