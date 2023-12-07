Аби усвідомити цю реальність, достатньо проаналізувати останні 30 років, що минули з моменту розпаду СРСР. Та зробити належні висновки. Адже всі конфлікти на територіях пострадянського простору – це здебільшого спецоперації РФ, в яких Кремль неодмінно отримував бажані для себе результати.

Кожна агресія РФ в черговій країні викликала у відповідь виключно спроби Заходу домовитися з Москвою про мирне врегулювання чи замороження конфлікту. Що візуально створювало ілюзію миру. Молдова, Чечня, Грузія, Україна-2014. Масштаб злочинів з боку Кремля лише зростав. Разом з ним збільшувалася і площа окупованих територій.

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Іншими словами, всі згадані 30 років колективний Захід глобально і неодмінно програвав російським мілітаристам.

Не стала винятком і велика війна в Україні зразка 2022-23 років. Ідея посадити Росію та Україну, агресора та жертву, за спільний стіл переговорів – це ігнорування не лише здорового глузду, але й принципів міжнародного права. Я вже не кажу про виконання рішень Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Який видав ордер на арешт президента РФ.

Перемога України у цій війні — це перший крок на шляху ліквідації цієї імперії зла. Ліквідації меншою кров’ю та меншими жертвами.

В усіх інших випадках демонтаж російської імперії стане кратно вищим в ціні для світової спільноти. А демонтувати таки доведеться. Це лише питання часу … І ціни.

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Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт

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