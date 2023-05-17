Відразу скажу страшне: я не знаю, хто виграє другий тур і не настільки добре розумію як влаштована турецька соціологія, щоб давати експертні прогнози. В тому числі щодо перетоків голосів між турами. Тим більше у таких близьких перегонах 2 тижні — це багато. І на результат можуть вплинути події цих двох тижнів.

Але кілька речей треба врахувати:

1. Другий тур це завжди змагання антирейтингів. Усюди. Тому якщо антирейтингу Ердогана вистачить для перемоги опозиції — навіть його (скоріше за все) перемога в першому турі йому не допоможе.

2. Туреччина в чистому вигляді електоральна автократія. Контроль за медіа і контроль за правоохоронною та судовою системою — в Ердогана. Крім того, в нього більше важелів адміністративного впливу.

Те, що Ердоган не виграє у першому турі, — для нього вже поразка. Точніше — сигнал його слабкості. Тому можливі політичні та адміністративні рухи, які послаблять адміністративний ресурс та можливості для маніпуляцій голосуванням

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3. Те, що Ердоган не виграє у першому турі, — для нього вже поразка. Точніше — сигнал його слабкості. Тому можливі політичні та адміністративні рухи, які послаблять адміністративний ресурс та можливості для маніпуляцій голосуванням.

4. Протестний потенціал є і в Ердогана, і в опозиції. Бо розкол за ідеологічним та ціннісним факторам. Судячи з усього, Киличдароглу виграє і в Стамбулі, і в Анкарі. Але з мінімальним відривом. Але і в Ердогана вистачає екзальтованих фанатів серед ісламських консерваторів.

Тому писати, що "все зрозуміло" в той чи інший бік я б не ризикнув. Буде цікаво.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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