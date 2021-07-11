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Вибори в Молдові. Озвучено явку на 14.00

11 липня, 2021 неділя
14:39
Світ

Сьогодні, 11 липня 2021 року, в Республіці Молдова проходять дострокові парламентські вибори. На виборчих дільницях чекають 3 282 288 громадян з правом голосу

За даними Центральної виборчої комісії Молдовм, станом на 14:00 проголосували 839 022 громадян країни, що становить 28,76% від загального числа виборців, передає Еспресо.TV з посиланням на NOI.md.

О 12:00 цей показник складав 20,06% або 562 070 громадян.

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При цьому активність чоловіків та жінок є однаковою, а містяни голосують охочіше за селян.


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Молдова
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