Про це повідомляється на офіційному сайті ресурсу.

Станом на 20:40, як стверджує Anadolu, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито отримав 51,64% голосів, тоді як лідер опозиції Кемаль Киличдароглу - 42,53%, а 5,33% виборців проголосували за кандидата Сінана Огана.

Як пише турецьке видання Gazete Duvar, Фатіх Алтайлі, відомий турецький журналіст, написав у своїй соціальній мережі, що партія Ердогана, як він стверджує, незадоволена результатами і вже вимагала перерахунку голосів у деяких виборчих округах, а результати, ймовірно, будуть оголошені з деякою затримкою.

Станом на 21:50, після обробки понад 75% бюлетенів, за Реджепа Таїпа Ердогана віддали 50,6% голосів, за його суперника Кемаля Киличдароглу проголосували 43,52%, а 5,31% виборців обрали кандидата Сінана Огана.

До того ж міські голови Стамбулу й Анкари закликають не вірити попереднім даним від Anadolu.