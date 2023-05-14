Вибори в Туреччині: державна агенція Anadolu називає переможцем Ердогана
Турецька державна інформаційна агенція Anadolu оприлюднила перші попередні результати підрахунку голосів на президентських виборах у Туреччині. За її даними, у голосуванні лідирує Реджеп Таїп Ердоган
Про це повідомляється на офіційному сайті ресурсу.
Станом на 20:40, як стверджує Anadolu, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито отримав 51,64% голосів, тоді як лідер опозиції Кемаль Киличдароглу - 42,53%, а 5,33% виборців проголосували за кандидата Сінана Огана.
Як пише турецьке видання Gazete Duvar, Фатіх Алтайлі, відомий турецький журналіст, написав у своїй соціальній мережі, що партія Ердогана, як він стверджує, незадоволена результатами і вже вимагала перерахунку голосів у деяких виборчих округах, а результати, ймовірно, будуть оголошені з деякою затримкою.
Станом на 21:50, після обробки понад 75% бюлетенів, за Реджепа Таїпа Ердогана віддали 50,6% голосів, за його суперника Кемаля Киличдароглу проголосували 43,52%, а 5,31% виборців обрали кандидата Сінана Огана.
До того ж міські голови Стамбулу й Анкари закликають не вірити попереднім даним від Anadolu.
- Нагадаємо, лідер турецької опозиції Кемаль Киличдароглу вже прокоментував перші підсумки голосування на парламентських і президентських виборах, що відбулися в Туреччині в неділю, 14 травня 2023 року.
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