Вибрав гроші замість Батьківщини: у "Шахтарі" висловилися про свого екскапітана Тимощука, який працює у російському "Зеніті"

Про це Палкін заявив у інтерв'ю BBC.

За його словами, він не розуміє Тимощука, який залишився працювати у "Зеніті" та мовчить про російську агресію, в той час, як його батько вступив до лав тероборони у Луцьку.

"Він вибрав гроші замість Батьківщини і батьків. Я на сто відсотків впевнений, що він міг знайти роботу в іншому місці. У нього великий досвід в якості гравця і тренера. З його досвідом і досягненнями легко можна знайти нову роботу", - сказав Палкін.

Він також підтримав рішення Української асоціації футболу позбавити Тимощука тренерської ліцензії та усіх титулів.

"Я вважаю нормальним, що УАФ забрала у Тимощука ліцензію і всі титули. Можете собі уявити, що він був багаторічним капітаном збірної України? Неважливо, колишній капітан або чинний - він повинен служити прикладом для всіх. Який він подає приклад своїм мовчанням про те, що відбувається в його країні? Я не розумію цю позицію", - зізнався Палкін.



43-річний Тимощук виступав за "Шахтар" з 1997 до 2007 року.

11 березня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.

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