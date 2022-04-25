Вибрав гроші замість Батьківщини: у "Шахтарі" висловилися про свого екскапітана Тимощука, який працює у російському "Зеніті"
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін засудив колишнього капітана команди Анатолія Тимощука, який, попри війну РФ проти України, залишився працювати у російському "Зеніті"
Про це Палкін заявив у інтерв'ю BBC.
За його словами, він не розуміє Тимощука, який залишився працювати у "Зеніті" та мовчить про російську агресію, в той час, як його батько вступив до лав тероборони у Луцьку.
"Він вибрав гроші замість Батьківщини і батьків. Я на сто відсотків впевнений, що він міг знайти роботу в іншому місці. У нього великий досвід в якості гравця і тренера. З його досвідом і досягненнями легко можна знайти нову роботу", - сказав Палкін.
Він також підтримав рішення Української асоціації футболу позбавити Тимощука тренерської ліцензії та усіх титулів.
"Я вважаю нормальним, що УАФ забрала у Тимощука ліцензію і всі титули. Можете собі уявити, що він був багаторічним капітаном збірної України? Неважливо, колишній капітан або чинний - він повинен служити прикладом для всіх. Який він подає приклад своїм мовчанням про те, що відбувається в його країні? Я не розумію цю позицію", - зізнався Палкін.
43-річний Тимощук виступав за "Шахтар" з 1997 до 2007 року.
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11 березня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.
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