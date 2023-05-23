Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Вибух на заводі боєприпасів у Сербії: поранена працівниця

Вибух на заводі боєприпасів у Сербії: поранена працівниця

23 травня, 2023 вiвторок
03:58
Світ Сербія

У результаті вибуху на заводі оборонної промисловості Krušik у сербському місті Валєво вранці в понеділок поранення отримала працівниця підприємства

Про це повідомляє N1.

Згідно з повідомленням пресслужби заводу, вибух стався о 8:25 ранку через детонування капсуля з 0,3 грама вибухівки під час виробничого процесу.

"Працівниця зазнала легких поранень великих пальців обох рук і порізів на обличчі, тоді як її очі не постраждали", – зазначили в оборонному підприємстві. Жінку доправили до лікарні, там у неї діагностували легкі травми.

Krušik створив комісію з розслідування обставин інциденту. Завод підкреслює, що виробничий процес у результаті вибуху не постраждав.

Це не перший подібний інцидент на оборонному заводі в сербському Валєво. У січні цього року в результаті вибуху там постраждав 42-річний працівник.

А в серпні 2022-го внаслідок вибуху одна робітниця отримала серйозні поранення, а інша – легкі ушкодження.

Krušik – сербська державна компанія з виробництва оборонного та цивільного обладнання зі штаб-квартирою у Валєво. Вона була заснована ще у 1939 році в тодішньому Королівстві Югославії для потреб оборонної промисловості та армії Югославії.

  • Нагадаємо, 8 травня МВС Сербії закликало громадян протягом місяця здати всю незареєстровану зброю.
Економіка
Сербія
Військові новини
Читайте також:
Дар'я Навальна
21 травня, 2023 неділя
Під час виступу доньки Навального у Джорджтаунському університеті українські та грузинські студенти розвернулися до неї спинами
22 травня, 2023 понедiлок
Президент Бразилії Лула да Сілва звинуватив Зеленського у зриві зустрічі на полях саміту G7
22 травня, 2023 понедiлок
"Я розбираюся в боксі": Жан-Клод ван Дамм прокоментував суддівський скандал у бою Ломаченко - Хейні
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.12
    Продаж 40.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
23 травня
05:22
винищувач F-16
У ВПС США озвучили можливі терміни передачі Україні F-16
04:54
Австрія
Між Австрією та Угорщиною назріває конфлікт через засуджених за контрабанду мігрантів
04:35
Оновлено
обстріл, ППО
Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу: вибухи лунали на Миколаївщині
04:26
Джозеф Байден
"Питання про дефолт не стоїть": Байден та Маккарті позитивно оцінили переговори щодо держборгу США
03:30
У ЄС засудили рішення Росії порушити кримінальну справу проти суддів МКС
03:02
Папуа Нова-Гвінея
США уклали військову угоду з Папуа-Новою Гвінеєю для протидії експансії Китаю в регіоні
02:25
Ріші Сунак
Україна заслуговує на справедливий і тривалий мир: Сунак висловився щодо намагань "заморозити" війну
02:06
ПВК Вагнер
ПВК Вагнера намагається купити військове обладнання для війни в Україні через Малі, - держдеп
01:38
суд
У Німеччині суд ув'язнив прихильника війни РФ проти України
01:26
Іран
ЄС ввів нові санкції проти Ірану за репресії щодо учасників акцій протесту
00:58
Держдеп США
США не заохочують удари по Росії, але справа України, як воювати, - держдеп
00:29
Обстріл Бєлгорода
В Бєлгороді та області прильоти в будівлі ФСБ та МВС, - росЗМІ
2023, понедiлок
22 травня
23:56
Форсаж Х
Він Дізель заявив, що вже готує спін-оффи до "Форсажу", один з фільмів він присвятить жіночим персонажам
23:35
Оновлено
Легион "Свобода России"
У легіоні "Свобода Росії" заявили, що створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ. З Бєлгородщини терміново евакуюють ядерні боєприпаси
23:25
Україна та Марокко обговорять спрощення візового та торгового режимів
22:54
Держдепартамент США
Держдепартамент США: надання Україні F-16 - пріоритет для нас, почнемо реалізовувати це найближчими місяцями
22:14
Аналітика
Сергій Згурець
Рейд добровольців у Бєлгородській області та оперативна поразка ворога у Бахмуті. Колонка Сергія Згурця
22:10
Окупанти обстріляли село на Херсонщині, поранено людину
22:03
Жозеп Боррель
Боррель попередив Сербію, що її зв'язки з РФ несумісні з вступом до ЄС
21:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Контроль українців над Бахмутом слабшає. Світові ЗМІ про Україну 22 травня
21:47
Бєлгород вибух
"Внутрішній конфлікт РФ": представник ГУР Юсов про події в Бєлгородській області
20:49
Єдиний формат мирних переговорів це переговори про членство України в НАТО - Порошенко
20:29
Ексклюзив
InformNapalm
Засновник InformNapalm Макарук про ідентифікацію воєнних злочинців із РФ: "Ми висвітлюємо лише 10%, решта йде необхідним структурам"
20:19
Шон Пен і команда фільму "Війна очима тварин"
Шон Пенн зіграє в українському фільмі: що відомо про проєкт
20:16
алкоголь
Ірландія запровадить маркування на алкоголі, яке попреджатиме про ризики для здоров'я
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Хто кому винен за "золотий вересень" 1939-го
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 453 -го дня війни: під Бахмутом знешкоджено 100 тис. рашистів, а на Білгородщині розпочалась демілітаризація
19:33
Бахмут
ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом, - Череватий
19:17
знищена російська техніка
ССО знищили російську "Иронию", залишивши ворога без "очей"
19:03
окупанти
За день росіяни випустили по Україні 20 ракет та завдали 42 авіаудари, — Генштаб
18:23
Ракета SpaceX з космічними туристами на борту прибула на МКС
18:21
Партнерський матеріал
Деревообробники обговорили стан лісової та деревообробної галузі
18:07
Данія
У Данії заявили, що хочуть провести мирний саміт щодо України, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю і Бразилії
18:06
на фото наслідки ракетного удару по Харківщині
У ніч на 22 травня РФ завдала ракетного удару по Харківщині: дістав поранення 10-річний хлопчик
18:02
OPINION
Володимир Єрмоленко
Про фантомні болі Росії
17:56
винищувач F-16
Очільник МЗС Нідерландів заявив, що українські пілоти невдовзі розпочнуть тренування на F-16
17:43
WhatsApp
Whatsapp дозволив редагувати повідомлення протягом 15 хвилин після відправки
17:41
Ексклюзив
Саломе Зурабішвілі
Розлад між президенткою Грузії та правлячою командою уряду набувають жахливої форми, - журналістка Ахвледіані
17:32
нафта
Поставки російської нафти морем зростають, ознак скорочення видобутку немає, – Bloomberg
17:15
Верховна Рада закликала Швецію передати Україні винищувачі Gripen
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV