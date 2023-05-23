Вибух на заводі боєприпасів у Сербії: поранена працівниця
У результаті вибуху на заводі оборонної промисловості Krušik у сербському місті Валєво вранці в понеділок поранення отримала працівниця підприємства
Про це повідомляє N1.
Згідно з повідомленням пресслужби заводу, вибух стався о 8:25 ранку через детонування капсуля з 0,3 грама вибухівки під час виробничого процесу.
"Працівниця зазнала легких поранень великих пальців обох рук і порізів на обличчі, тоді як її очі не постраждали", – зазначили в оборонному підприємстві. Жінку доправили до лікарні, там у неї діагностували легкі травми.
Krušik створив комісію з розслідування обставин інциденту. Завод підкреслює, що виробничий процес у результаті вибуху не постраждав.
Це не перший подібний інцидент на оборонному заводі в сербському Валєво. У січні цього року в результаті вибуху там постраждав 42-річний працівник.
А в серпні 2022-го внаслідок вибуху одна робітниця отримала серйозні поранення, а інша – легкі ушкодження.
Krušik – сербська державна компанія з виробництва оборонного та цивільного обладнання зі штаб-квартирою у Валєво. Вона була заснована ще у 1939 році в тодішньому Королівстві Югославії для потреб оборонної промисловості та армії Югославії.
- Нагадаємо, 8 травня МВС Сербії закликало громадян протягом місяця здати всю незареєстровану зброю.
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