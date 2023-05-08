Про це повідомляє Балканський оглядач у facebook.

Зазначається, що у МВС заявили, що протягом цього періоду громадяни, які здають зброю, що перебувала в їх власності незаконно, не будуть притягнуті до кримінальної чи іншої відповідальності; також буде непотрібно доводити походження зброї.

Зокрема наголошується, що заклик стосується всіх видів зброї, включно з автоматичною, а також міно-вибухових речовин, запчастин до зброї та боєприпасів.

Згідно з даними Всесвітнього форуму народонаселення за 2021 рік, Сербія (разом з Чорногорією) була на п'ятому місці у світі та на першому в Європі за кількістю зброї на душу населення.