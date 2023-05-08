МВС Сербії закликало громадян протягом місяця здати всю незареєстровану зброю
Міністерство внутрішніх справ Сербії закликало громадян, які володіють незареєстрованою зброєю, здати її до найближчого відділення поліції з 8 травня по 8 червня 2023 року
Про це повідомляє Балканський оглядач у facebook.
Зазначається, що у МВС заявили, що протягом цього періоду громадяни, які здають зброю, що перебувала в їх власності незаконно, не будуть притягнуті до кримінальної чи іншої відповідальності; також буде непотрібно доводити походження зброї.
Зокрема наголошується, що заклик стосується всіх видів зброї, включно з автоматичною, а також міно-вибухових речовин, запчастин до зброї та боєприпасів.
Згідно з даними Всесвітнього форуму народонаселення за 2021 рік, Сербія (разом з Чорногорією) була на п'ятому місці у світі та на першому в Європі за кількістю зброї на душу населення.
- Нагадаємо, 3 травня підліток із сьомого класу школи "Владислав Рибнікар" у Белграді відкрив стрілянину з пістолета свого батька по охоронцях, вчительці та учнях.
- За даними сербських медіа, тоді 9 людей було вбито, 15 поранено.
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