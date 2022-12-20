Вибух подарунка з України: у МВС Польщі заявили, що замголови української ДСНС відсторонили

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Я отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі", - написав Камінський.

14 грудня біля кабінету коменданта польської поліції вибухнув подарунок, отриманий в ході робочого візиту в Україну 11-12 грудня.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України прокоментувала вибух у штаб-квартирі польської поліції, який завдав шкоди головному коменданту Ярославу Шимчику.