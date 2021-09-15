Вибух у Дніпрі: СБУ кваліфікувала подію як теракт
Служба безпеки України відкрила справу про теракт щодо вибуху в Дніпрі
Про це повідомляє пресцентр спецслужби у Telegram.
За наявною інформацією, у результаті вибуху автомобіля загинуло двоє осіб.
Це один із членів громадської патріотичної організації, а також речниця ДСНС в Дніпропетровській області.
За фактом події відкрито справу про теракт.
- Нагадаємо, що 15 вересня о 9 ранку в м.Дніпро на пр. Богдана Хмельницького стався вибух автомобіля, внаслідок чого загинули дві людини.
- Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева.
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