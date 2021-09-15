Вибух у Дніпрі: СБУ кваліфікувала подію як теракт

Про це повідомляє пресцентр спецслужби у Telegram.



За наявною інформацією, у результаті вибуху автомобіля загинуло двоє осіб.



Це один із членів громадської патріотичної організації, а також речниця ДСНС в Дніпропетровській області.



За фактом події відкрито справу про теракт.

Нагадаємо, що 15 вересня о 9 ранку в м.Дніпро на пр. Богдана Хмельницького стався вибух автомобіля, внаслідок чого загинули дві людини.

Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева.