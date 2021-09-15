Внаслідок вибуху автомобіля в Дніпрі загинули глава відділу зв'язків зі ЗМІ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області та ветеран АТО

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.



"Страшна новина для усієї нашої сім'ї рятувальників. Сьогодні близько дев’ятої ранку трагічно загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області Дар'я Гречіщева. Дар'я була одним із найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ - одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних прес-служб ДСНС", - пишуть на сторінці пресслужби у Facebook.



Крім того повідомляється, що Гречіщева була волонтером Червоного хреста. Також відомо, що під час аибуху загинув ветеран АТО Олексій Кавлак.



Нагадаємо, що 15 вересня о 9 ранку в м.Дніпро на пр. Богдана Хмельницького стався вибух автомобіля, внаслідок чого загинули дві людини.

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