Вибух у Новій Одесі. На 4-му поверсі знайдено непритомну мешканку
Під час пошуково-рятувальних робіт на місці вибуху в 5-поверхому житловому будинку, розташованому в місті Нова Одеса Миколаївської області, виявлено людину
Про це із посиланням на інформацію від рятувальників передає Еспресо.TV.
Йдеться про непритомну жінку з квартири на 4 поверсі.
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Співробітники ДСНС за допомогою крана продовжують аварійно-рятувальні роботи.
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