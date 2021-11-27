Вибух у Новій Одесі. На 4-му поверсі знайдено непритомну мешканку

Про це із посиланням на інформацію від рятувальників передає Еспресо.TV.



Йдеться про непритомну жінку з квартири на 4 поверсі.



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Співробітники ДСНС за допомогою крана продовжують аварійно-рятувальні роботи.













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