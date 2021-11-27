У Новій Одесі вибухом винесло частину 5-поверхівки. Є поранені

Вибух мав місце на 5 поверсі. Як наслідок зруйновано 4 та 5 поверхи будинку, передає Еспресо.TV.



За останніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху постраждало три особи, які врятовані підрозділами ДСНС та передані медикам (в однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, 2 особи в шоковому стані), з пошкодженого під'їзду евакуйовано 50 осіб.





















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Є інформація, що в помешканні на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.





На даний час краном ДСНС проводяться роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку.

Станом на 11:30 у будинку зруйновано дві квартири на 4 та дві квартири на 5 поверхах.

Рятувальниками і комунальнрими службами залучено 116 осіб та 27 одиниць техніки.

Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям.