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Оновлено

У Новій Одесі вибухом винесло частину 5-поверхівки. Є поранені

27 листопада, 2021 субота
12:00
Суспільство

В місті Нова Одеса Миколаївської області в житловому п'ятиповерховому будинку ранком суботи, 27 листопада 2021 року, стався вибух побутового газу

Вибух мав місце на 5 поверсі. Як наслідок зруйновано 4 та 5 поверхи будинку, передає Еспресо.TV.

За останніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху постраждало три особи, які врятовані підрозділами ДСНС та передані медикам (в однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, 2 особи в шоковому стані), з пошкодженого під'їзду евакуйовано 50 осіб.









Світлини - t.me/dsns_telegram


Є інформація, що в помешканні на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.
 


На даний час краном ДСНС проводяться роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку.

Станом на 11:30 у будинку зруйновано дві квартири на 4 та дві квартири на 5 поверхах.

Рятувальниками і комунальнрими службами залучено 116 осіб та 27 одиниць техніки.

Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям.


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Миколаївщина
ДСНС
рятувальники
вибух газу
новини Миколаївщини
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