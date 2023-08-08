Вибух в Туреччині. Експерт пояснив, чому випадковий інцидент неможливий на сучасному елеваторі
Голова ГО "Українська Аграрна Асамблея" Олександр Гапон вважає, що вибух на елеваторі в Туреччині не міг статися через детонацію зернового пилу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Почнемо з технічної частини, чому не може статися такий вибух на сучасному елеваторі. Існують сучасні системи аспірації, відбирається весь пил по ходу зерна, що завантажується в елеватор. Тобто на всьому шляху зерна пил й бруд відбирається", - пояснив Гапон.
За словами експерта, вибух на елеваторі в Туреччині міг спричинити російський водний безпілотник.
"Це більш вірогідний варіант, чому міг вибухнути елеватор у Туреччині. Тому що було пошкоджено не один елеватор, а декілька портових елеваторів. Це була цілеспрямована атака РФ", - наголосив Гапон.
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