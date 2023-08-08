Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Почнемо з технічної частини, чому не може статися такий вибух на сучасному елеваторі. Існують сучасні системи аспірації, відбирається весь пил по ходу зерна, що завантажується в елеватор. Тобто на всьому шляху зерна пил й бруд відбирається", - пояснив Гапон.

За словами експерта, вибух на елеваторі в Туреччині міг спричинити російський водний безпілотник.

"Це більш вірогідний варіант, чому міг вибухнути елеватор у Туреччині. Тому що було пошкоджено не один елеватор, а декілька портових елеваторів. Це була цілеспрямована атака РФ", - наголосив Гапон.

7 серпня потужний вибух пролунав у турецькому порту Деріндж. Високо над місцем подій підіймається дим, уламки розлетілися по житлових кварталах. Унаслідок цього постраждали два зерносховища

Ердоган скликав засідання уряду для обговорення "зернової угоди" 7 серпня.

















