Вибухи в Кабулі: Франція евакуює посла, - Макрон

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє ЄП з посиланням на Le Figaro.

"З огляду на умови безпеки, французький посол поки не залишиться в Афганістані. Він залишиться послом, але з міркувань безпеки він буде працювати з Парижа", - сказав Макрон.

Він підкреслив, що Франція планує продовжити операцію по евакуації.



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"Франція разом з іншими союзниками робить все можливе в цій ситуації, і ми продовжимо робити це", - сказав він.

Після двох вибухів біля аеропорту у столиці Афганістану з пораненнями госпіталізовані 60 осіб.