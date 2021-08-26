Вибухи в Кабулі: Франція евакуює посла, - Макрон
Посол Франції в Афганістані Давид Мартіно буде працювати з Парижа після вибухів біля аеропорту Кабула
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє ЄП з посиланням на Le Figaro.
"З огляду на умови безпеки, французький посол поки не залишиться в Афганістані. Він залишиться послом, але з міркувань безпеки він буде працювати з Парижа", - сказав Макрон.
Він підкреслив, що Франція планує продовжити операцію по евакуації.
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"Франція разом з іншими союзниками робить все можливе в цій ситуації, і ми продовжимо робити це", - сказав він.
- Після двох вибухів біля аеропорту у столиці Афганістану з пораненнями госпіталізовані 60 осіб.
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