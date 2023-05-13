Про це за словами представників ЛНР, інформують російські пропагандистські видання.

"За додатковою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу м. Луганська поранення отримали шестеро дітей та депутат Державної думи Віктор Водолацький", - йдеться у повідомленні.

Проте окупанти нічого не публікують про стан російського депутата і деталі щодо серйозності поранення.

Натомість телеграм-канал База оприлюднив відео, де Водолацький на фоні палаючої будівлі заводу у Луганську виглядає цілим і неушкодженим.

Згодом Водолацький пояснив, за яких обставин отримав поранення.

Після запису відео біля будівлі, що горить, він почув крики про допомогу і кинувся допомагати. Однак на депутата обвалилася цегляна кладка, яка "пошкодила руки, ноги та обличчя". Чи вдалося Водолацькому врятувати людей, скільки саме людей кликали на допомогу – не повідомляється.