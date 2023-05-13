Вибухи в Луганську: окупанти заявили про поранення депутата держдуми РФ Водолацького
В тимчасово окупованому Луганську отримав поранення перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький
Про це за словами представників ЛНР, інформують російські пропагандистські видання.
"За додатковою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу м. Луганська поранення отримали шестеро дітей та депутат Державної думи Віктор Водолацький", - йдеться у повідомленні.
Проте окупанти нічого не публікують про стан російського депутата і деталі щодо серйозності поранення.
Натомість телеграм-канал База оприлюднив відео, де Водолацький на фоні палаючої будівлі заводу у Луганську виглядає цілим і неушкодженим.
Згодом Водолацький пояснив, за яких обставин отримав поранення.
Після запису відео біля будівлі, що горить, він почув крики про допомогу і кинувся допомагати. Однак на депутата обвалилася цегляна кладка, яка "пошкодила руки, ноги та обличчя". Чи вдалося Водолацькому врятувати людей, скільки саме людей кликали на допомогу – не повідомляється.
- Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 12 травня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що палає в районі заводу "ПОЛІ-ПАК" та нафтобази.
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