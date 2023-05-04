Опції навсправжки бити по російській території у палітрі наших можливостей нема. І ми їх не отримаємо. Бо Росія ядерна держава і на цьому крапка. І спроба стрельнути туди чимось серйозним може мати страшнючі наслідки. Тому кожен, хто притомний, це розуміє. А закликають стріляти по Росії лише або ті, хто не перебуває в Україні, або ті, хто трохи не в собі. Так, росіян нікому не шкода, але пошкодуйте своїх.

Тому всі оці підриви та вибухи в Криму та на території Росії — не воєнні операції, а радше дуже тонка й обережна гра в шахи. Перерізання дротиків на величезній бомбі тремтячими руками та витираючи піт з чола. У жодній з цих акцій ми публічно не зізнались і, упевнений, від ще більшої частини нас стримали наші західні союзники, використовуючи важелі впливу грошима та зброєю.

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Ніякої технічної проблеми стріляти по Росії нема — виводиш гармати на кордон Чернігівської області й стріляєш. Але цього ніхто не зробить, якщо не хоче залишитись без Чернігівської області. А вона красива і нам потрібна.

На щастя чи на біду, у політичному керівництві зараз шоу-мейкери, а не відчайдухи. Тому їм набагато цінніші операції, які схожі на фінал голлівудського бойовика, аніж на хроніку війни.

Наша вже легендарна така солодка концепція бавовни виросла і розквітла з отаких несміливих відповідей на жахливі та руйнівні удари по Україні. Ми навчились тішитись малим, бо навіть воно колись було абсолютно фантастичним

Наша вже легендарна така солодка концепція бавовни виросла і розквітла з отаких несміливих відповідей на жахливі та руйнівні удари по Україні. Ми навчились тішитись малим, бо навіть воно колись було абсолютно фантастичним. До сьогодні кремль горів лише в екзальтованих мемах і в саморобних мангалах. І от дрон в реалі по кремлю.

Не маючи можливості бити по Росії реальній, українці пристосувались завдавати ударів по Росії міфологічній, бо вона не захищена ядерною доктриною. Бити у несмертельні, але в дуже больові для росіянського гонору точки. По Кримському мосту, по флагману "Москва", кусати дронами, як бджолами, кремль.

Головне, за радістю і захопливістю від шоу не забувати, що за екраном іде реальна війна і реальні удари по нас. Що дим над кремлем — так собі сатисфакція за мертвих людей коло каси Епіцентру в Херсоні. І соваючи ногами від нетерплячки очікування контрнаступу, важливо пам’ятати, що наступати будуть люди, а не дрони

Головне, за радістю і захопливістю від шоу не забувати, що за екраном іде реальна війна і реальні удари по нас. Що дим над кремлем — так собі сатисфакція за мертвих людей коло каси Епіцентру в Херсоні. І соваючи ногами від нетерплячки очікування контрнаступу, важливо пам’ятати, що наступати будуть люди, а не дрони.

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Зрозуміло, що кожен з нас тепер веде персональний джихад з росіянами й помсти хоче навіть більше, аніж завершення війни. Хоче, щоб тепер вони трохи спробували нашого гіркого хліба і пролили сліз. Щоб вернулось вже навіть не сторицею, а хоча б половиною того, що прожили та витерпіли ми.

Та набагато важливіше пильнувати не їх, а себе. Не їм робити боляче, а уникати своїх втрат.

Але сліпої помсти ми собі дозволити зараз не можемо, бо дивитись треба якраз дуже пильно, в обидва ока і через тепловізор. А не через телевізор.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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