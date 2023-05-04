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OPINION

Путін, безпілотники над Москвою та штучний інтелект

Ігор Гулик
4 травня, 2023 четвер
08:08
Погляд Ігор Гулик

Пишуть, що Джеффрі Хінтон, один з творців штучного інтелекту, звільнився з Google, усвідомивши, що його "дитя" людство може використати для досягнення геть не шляхетних цілей

Він так і сказав: "Ви можете собі уявити, що, наприклад, якийсь поганий діяч, як Путін, вирішив дати роботам можливість створювати власні підцілі на зразок "Мені потрібно отримати більше влади".

Хінтон даремно переймається долею ШІ через Путіна. І кремлівський самітник, і цілий легіон його пропагандистів вже давно створюють паралельну реальність не згірше ChatGPT. Російські гібридні спецоперації, базовані на орвеллівських сюжетах, перевершують наразі те, на що здатен штучний інтелект. І головне, — росіяни не озираються на якісь моральні принципи, мову ворожнечі чи інші "дрібниці" етичного характеру, які, сподіваюся, бере до уваги розумна машина.

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До прикладу, ось як відреагував на загадковий вибух буцімто українського безпілотника над кремлем спікер держдуми Росії В'ячеслав Володін. По-перше, він назвав цей ексцес "терористичним актом", по-друге, звинувативши у ньому "український режим", порівняв київських політиків з вожаками Аль-Каїди, ІДІЛ та навіть Джебхат ан-Нусра.

Володін, мабуть, не персонаж з когорти Медведєва, який, не задумуючись, "застосовує" російську ядерну зброю. І звісно "бавовну" над столичною резиденцією наразі ще президента РФ не порівняти зі справжніми терактами, які систематично, упродовж півтора року росіяни здійснюють, обстрілюючи житлові будинки українців. А ось глибока обізнаність очільника законодавчого органу РФ з мережею терористичних організацій є дуже цікавою.

Володін, мабуть, не персонаж з когорти Медведєва, який, не задумуючись, "застосовує" російську ядерну зброю. І звісно "бавовну" над столичною резиденцією наразі ще президента РФ не порівняти зі справжніми терактами, які систематично, упродовж півтора року росіяни здійснюють, обстрілюючи житлові будинки українців. А ось глибока обізнаність очільника законодавчого органу РФ з мережею терористичних організацій є дуже цікавою

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Насамперед тим, що росіяни пробують натискати на тригерні точки західних суспільств, для яких що Аль-Каїда, що ІДІЛ після терактів 11 вересня у США були втіленням абсолютного зла. А серія дрібніших "відплатних акцій" ісламістів у Європі лише хлюпала оливи у вогонь пристрастей, посилюючи позиції пригодованих кремлем ультраправих (до прикладу, у Франції партії Марін Ле Пен після теракту в редакції Charlie Hebdo).

Ще один аспект. Володін має на меті не тільки ототожнити спроби українців атакувати окупантів на їхній же території у відкритій, повномасштабній війні з хоч і більш-менш організованими, мережевими, однак маргінальними (за глобальними масштабами) структурами ісламістів. Володін перекладає з хворої голови на здорову очевидний факт визнання Росії державою-терористом, зафіксований вже у міжнародних правових актах. ChatGPT, і той, мабуть, не "додумався" б до такого цинічного переведення стрілок.

Володін перекладає з хворої голови на здорову очевидний факт визнання Росії державою-терористом, зафіксований вже у міжнародних правових актах. ChatGPT, і той, мабуть, не "додумався" б до такого цинічного переведення стрілок

Але і це не головне. Головне, про що воліє мовчати російський спікер, так це про джерела ісламського тероризму. І Аль-Каїда, й Ісламська держава Іраку й Ліванту, й та ж Джебхат ан-Нусра, — побічні продукти російського імперіалізму, ба навіть часто спонсоровані Москвою для отримання "бонусів".

Свого часу резервом для Аль-Каїди стали вихідці з Північного Кавказу, змушені рятуватися після поразок у чеченських війнах. Так чи інак Москва проголошувала їх терористами, і, до слова, не цуралася підлих убивств ічкерійських лідерів на теренах інших країн.

Державний тероризм Росії вже давно взявся реалізовувати мету, ідентичну ІДІЛ, тільки замість всесвітнього халіфату, Путін та його зграя розбудовували "русскій мір". Але зламали зуби на Україні

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З ІДІЛ історія взагалі цікава. Експерти вже давно запаралелили ідеологію цього джихадистського руху з більшовицькими доктринами у Росії. Але не тільки. Боротьба з джихадистами розв'язала Путіну можливість інвазії до Сирії, де російські вояки набували вишколу перед тим, як вдертися в Україну. "Поборюючи" ІДІЛ, Москва стала організатором та регулювальником потоків біженців до Європи. Так було і в 10-х роках, коли ЄС з легкої руки Меркель проголосив свою "відкритість", так є і зараз, коли президент Євроради Дональд Туск відверто каже: "Дії Росії у Сирії призводять лише до погіршення ситуації... Тисячі біженців утікають до Туреччини та Європи". І серед цією людської знедоленої маси щоразу помічають вишколених та зорієнтованих у ситуації "лідерів", зазвичай з середовища ІДІЛ.

Так було, і так наразі триває. Державний тероризм Росії вже давно взявся реалізовувати мету, ідентичну ІДІЛ, тільки замість всесвітнього халіфату, Путін та його зграя розбудовували "русскій мір". Але зламали зуби на Україні.

І "салюти" над Кремлем, — були то українські безпілотники, чи якась інша сила, — то недвозначні "чорні лебеді" російським терористам, провісники перемоги України. А коли завалиться "русскій мір", то, вочевидь, значна частина "моджахедів" повернеться на руїни імперії відвойовувати свої власні, пригноблені Москвою держави. І ми ще станемо свідками таких тектонічних зсувів на геополітичній карті світу, які навіть і не снилися ШІ.

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Володимир Путін
теракт
Аль-Каїда
штучний інтелект
тероризм
Війна з Росією
безпілотник
ІДІЛ
Держдума РФ
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