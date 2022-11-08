Вибухівка з безпілотника, мінометний та артилерійський вогонь: на Сумщині за день росіяни обстріляли 5 громад
Упродовж 8 листопада росіяни спрямували на прикордоння Сумської області 59 мін та снарядів
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Під обстрілами окупантів опинилися Краснопільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Великописарівська та Миропільська громади області.
У Краснопільській громаді о 10:20 на одне з прикордонних сіл армійці РФ скинули вибухівку з безпілотника. Ще по одному населеному пункту громади близько 14:00 росіяни одночасно вдарили із САУ (2 прильоти) та мінометів (14 прильотів). На щастя, обійшлося без руйнувань.
По Великописарівській громаді ворог вдарив з мінометів – три вибухи, без руйнувань.
По Зноб-Новгородській громаді росіяни теж стріляли із мінометів, зафіксували 8 прильотів. На щастя, й тут обійшлося без руйнувань.
По Білопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, зафіксовано 20 вибухів на околицях прикордонного села. Пошкоджено електроопори. Село залишилося без світла, на місці події працює аварійна бригада.
По Миропільській громаді ворог стріляв із мінометів – 11 прильотів. Тут також обійшлося без руйнувань.
- Упродовж 7 листопада російські окупанти п'ять разів за день обстріляли прикордоння Сумської області. Було пошкоджено ферму й електролінії.
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