Загарбники п'ять разів за день обстріляли Сумщину: пошкоджено ферму

Про це інформує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"За сьогодні ворог 5 разів скеровував снаряди й міни на прикордоння. Загалом було 48 "прильотів", - пише Живицький.

7 листопада рашисти обстріляли двічі Краснопільську громаду: о 10:30 з артилерії, згодом росіяни ударили 17 разів із самохідної артилерійської установки.

Майже одночасно загарбники гатили із мінометів по іншому прикордонному селу - 3 "прильоти". Руйнувань не зафіксовано.

Близько четвертої години вечора російські окупанти обстрілювали з артилерії прикордоння Білопільської громади. Зафіксовано 16 вибухів. Вдруге це ж село ворог обстріляв через півтори години із мінометів - 5 вибухів пошкодили місцеве фермерське господарство та електролінії.

Також близько п'ятої години вечора рашисти обстріляли ще одне прикордонне село із мінометів - 7 "прильотів".

6 листопада через ворожі атаки Укрзалізниця змінила графік руху поїздів на Сумщині.

По Ворожбянській громаді Сумської області з Росії за неділю, 6 листопада, прилетіло 72 снаряди.

Російські окупанти 6 листопада випустили 203 снаряди та міни по Сумській області. Одна жінка загинула, ще одна - поранена.

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