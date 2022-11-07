Загарбники п'ять разів за день обстріляли Сумщину: пошкоджено ферму
7 листопада російські окупанти п'ять разів за день обстріляли Прикордоння Сумської області. Внаслідок цього є пошкодження ферми та електролінії
Про це інформує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"За сьогодні ворог 5 разів скеровував снаряди й міни на прикордоння. Загалом було 48 "прильотів", - пише Живицький.
7 листопада рашисти обстріляли двічі Краснопільську громаду: о 10:30 з артилерії, згодом росіяни ударили 17 разів із самохідної артилерійської установки.
Майже одночасно загарбники гатили із мінометів по іншому прикордонному селу - 3 "прильоти". Руйнувань не зафіксовано.
Близько четвертої години вечора російські окупанти обстрілювали з артилерії прикордоння Білопільської громади. Зафіксовано 16 вибухів. Вдруге це ж село ворог обстріляв через півтори години із мінометів - 5 вибухів пошкодили місцеве фермерське господарство та електролінії.
Також близько п'ятої години вечора рашисти обстріляли ще одне прикордонне село із мінометів - 7 "прильотів".
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