Окупанти випустили по Сумщині 203 снаряди: є загибла і поранена

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"203 снаряди та міни росіяни випустили по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади", - заявив він.

За словами Живицького, в Хотінській громаді окупанти вдарили 32 рази із САУ, а після 40 разів із РСЗВ. В Середино-Будській та Білопільській громадах окупанти пошкодили дві електроопори. По Ворожбянській громаді росіяни спочатку випустили 42 снаряди, а пізніше - ще 30.

"Одна жінка загинула, ще одна поранена. На даний час вже відомо про 7 пошкоджених житлових будинків, 6 господарчих споруд, дві літні кухні, лазню, міське кафе, кладовище, два легкових автомобілі, лінії електропередач та газові труби", - додав він.

6 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про можливе повторення масованих ударів Росією по енергетичній інфраструктурі України. За словами Зеленського, йдеться зокрема про удари по енергетичній інфраструктурі. Для цього Росії й знадобилися іранські ракети.

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