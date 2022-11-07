Окупанти випустили по Сумщині 203 снаряди: є загибла і поранена
Російські окупанти 6 листопада випустили 203 снаряди та міни по Сумській області. Одна жінка загинула, ще одна - поранена
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"203 снаряди та міни росіяни випустили по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади", - заявив він.
За словами Живицького, в Хотінській громаді окупанти вдарили 32 рази із САУ, а після 40 разів із РСЗВ. В Середино-Будській та Білопільській громадах окупанти пошкодили дві електроопори. По Ворожбянській громаді росіяни спочатку випустили 42 снаряди, а пізніше - ще 30.
"Одна жінка загинула, ще одна поранена. На даний час вже відомо про 7 пошкоджених житлових будинків, 6 господарчих споруд, дві літні кухні, лазню, міське кафе, кладовище, два легкових автомобілі, лінії електропередач та газові труби", - додав він.
- 6 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про можливе повторення масованих ударів Росією по енергетичній інфраструктурі України. За словами Зеленського, йдеться зокрема про удари по енергетичній інфраструктурі. Для цього Росії й знадобилися іранські ракети.
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