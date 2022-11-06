Про це він сказав під час вечірнього звернення.

"Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиття. Але, на жаль, є й влучання.

Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі", - зазначив він.

За словами Зеленського, йдеться зокрема про удари по енергетичній інфраструктурі. Для цього Росії й знадобилися іранські ракети.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ. Пізніше Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії.

6 листопада Зеленський наголосив, що відповідальність за наслідки війни Росії в Україні нестимуть також союзники держави-агресорки, зокрема іранський режим. За його словами, він обговорив з Урсулою фон дер Ляєн посилення тиску на Іран.

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