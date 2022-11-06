Зеленський: РФ може концентрувати сили й засоби для повторних масованих ударів по українській інфраструктурі
Президент України Володимир Зеленський попередив про можливе повторення масованих ударів Росією по енергетичній інфраструктурі України
Про це він сказав під час вечірнього звернення.
"Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиття. Але, на жаль, є й влучання.
Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі", - зазначив він.
За словами Зеленського, йдеться зокрема про удари по енергетичній інфраструктурі. Для цього Росії й знадобилися іранські ракети.
- 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.
- 5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ. Пізніше Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії.
- 6 листопада Зеленський наголосив, що відповідальність за наслідки війни Росії в Україні нестимуть також союзники держави-агресорки, зокрема іранський режим. За його словами, він обговорив з Урсулою фон дер Ляєн посилення тиску на Іран.
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