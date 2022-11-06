Про це він сказав під час вечірнього звернення.

"Звичайно, обговорили сьогодні з пані Урсулою фон дер Ляєн посилення тиску на іранський режим. Його співучасть у російському терорі має бути покарана. І це питання ми винесемо не тільки на рівень наших традиційних партнерів. Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії подовжувати цю війну, а отже, й подовжити дію тих загроз для світу, які спровоковані саме російською війною", - заявив він.

За словами Зеленського, кожен, хто допомагає РФ подовжувати війну, має разом з нею відповідати за наслідки, адже допомога Росії під час війни в Україні лише відтягує настання миру.

"Якби не іранське постачання зброї агресору, ми зараз були б уже ближче до миру. А це означає ближче до повного вирішення продовольчої кризи. Ближче до вирішення кризи вартості життя. Ближче до стабілізації на енергоринку. Ближче до надійного убезпечення від радіаційного шантажу, який Росія не полишає. Тому абсолютно кожен, хто допомагає Росії подовжувати цю війну, повинен разом з нею відповідати й за наслідки цієї війни", - додав він.

2 листопада Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Він заявив, що Україна буде безжальною у своїх діях у відповідь.

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