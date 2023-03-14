Про це йдеться у зведенні Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише BBC.

Серед поранених – 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитина, стать якої поки не вдалося встановити. Загинули 3664 чоловіки, 2173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки, стать 31 дитини та 1900 дорослих поки не встановлено.

В ООН зазначають, що реальні цифри є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де йшли інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено.

Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), де, як стверджується, є численні жертви серед цивільного населення.