Від 24 лютого армія РФ вбила в Україні понад 8 тисяч мирних жителів, - ООН
З початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року ООН зафіксувало 21 965 жертв серед цивільного населення України, у тому числі 8 231 убитих та 13 734 поранених
Про це йдеться у зведенні Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише BBC.
Серед поранених – 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитина, стать якої поки не вдалося встановити. Загинули 3664 чоловіки, 2173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки, стать 31 дитини та 1900 дорослих поки не встановлено.
В ООН зазначають, що реальні цифри є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де йшли інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено.
Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), де, як стверджується, є численні жертви серед цивільного населення.
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