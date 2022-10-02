Від 24 лютого Росія відібрала життя у 412 українських дітей, - ювенальні прокурори

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора

Унаслідок повномасштабної збройної агресії Росії станом на ранок 2 жовтня 2022 року в Україні постраждало понад 1196 дітей. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 412 дітей загинуло та понад 784 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 246, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Від початку серпня близько понад 35 тисяч мирних жителів евакуювалось з небезпечних регіонів, третина з них - діти.

Україна – вільною!Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb