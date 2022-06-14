Від 24 лютого відкрили вже понад 700 проваджень щодо колаборантів, - Єнін
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція зареєструвала понад 700 кримінальних проваджень за колабораціонізм, 400 проваджень передали за підслідністю до інших правоохоронних органів
Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
"За фактами колабораційної діяльності ми зареєстрували понад 700 кримінальних проваджень. Найбільше ймовірних колаборантів зафіксовано в Луганській області – 162 правопорушення, Київ і Київська область – 155, у Херсонській області – 68. У низці областей через тимчасову окупацію повідомляємо підозру заочно... Півсотні кримінальних проваджень уже у суді, а ще 400 передано за підслідністю до інших правоохоронних органів", - сказав Єнін.
Він також поінформував, що за час дії воєнного стану в Україні відкрито загалом 48 тисяч проваджень, з яких 17 тисяч стосуються злочинів, скоєних російськими військовими.
"Від початку широкомасштабного вторгнення і до сьогодні слідчими Національної поліції розпочато понад 48 тисяч кримінальних проваджень. З цього числа близько 17 тисяч кримінальних проваджень відкрито за фактами вчинення в Україні злочинів військовослужбовцями збройних сил Росії або їхніми пособниками", - сказав перший заступник міністра.
- Євген Єнін також повідомив, що Нацполіція заблокувала виведення 200 млрд гривень 7 тисяч компаній, пов'язаних з Росією та Білоруссю
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