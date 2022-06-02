Від 24 лютого ворог зруйнував 182 заклади освіти, ще 1756 – пошкоджено

Про це у телеграм повідомив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.

"Війська окупанта продовжують атакувати українські міста, здійснюють обстріли житлових будинків, лікарень, дитячих садків, шкіл, університетів. Станом на сьогодні, 2 червня 2022 року, пошкоджено 1756 закладів освіти, а 182 – повністю зруйновано", - написав урядовець.

Відзначимо, що за час повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинула 261 дитина, понад 460 поранено.

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