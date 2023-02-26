Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

"У понеділок в Україні - отакенні температурні контрасти! Від 5 градусів морозу вночі до плюс 20 градусів вдень. Весняні чи передвесняні синоптичні гойдалки часом закручують нам голову, проте завжди можна очікувати чогось цікавого від погоди.

Ось і завтра заключний понеділок зими продемонструє неординарну захоплюючу синоптичну ситуацію", - написала Наталка Діденко.

За її словами, найближчої ночі температура повітря становитиме у північній частині та більшості західних областей 0-5 градусів морозу, на решті території близько нуля, на півдні та південному сході +2+5 градусів.

Протягом дня понеділка температура повітря в більшості областей України очікується в межах від 2 морозу до 3 тепла, у центрі до +3+6 градусів.

На півдні та південному сході України, передбачається +10+15 градусів, в Криму ймовірно до +15+18, на південному узбережжі до +20 градусів.

У Києві 27 лютого переважатиме хмарна погода, вдень ймовірні незначні опади. Температура повітря у столиці вночі -1-3, вдень близько нуля,

"Через таку неймовірно строкату температуру повітря опади, зрозуміло, виступатимуть у різних фазах - від дощу до снігу. Від опадів завтра утримаються Волинь, Рівненщина, Чернігівщина, Крим, Запоріжжя, Донеччина", - спрогнозувала Наталка Діденко.