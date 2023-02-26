"Від 5 морозу до 20 тепла": Синоптик Наталка Діденко попередила про температурні контрасти
У понеділок, 27 лютого, в на півночі та в центрі України очікується прохолодна погода, а на півдні - тепла
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
"У понеділок в Україні - отакенні температурні контрасти! Від 5 градусів морозу вночі до плюс 20 градусів вдень. Весняні чи передвесняні синоптичні гойдалки часом закручують нам голову, проте завжди можна очікувати чогось цікавого від погоди.
Ось і завтра заключний понеділок зими продемонструє неординарну захоплюючу синоптичну ситуацію", - написала Наталка Діденко.
За її словами, найближчої ночі температура повітря становитиме у північній частині та більшості західних областей 0-5 градусів морозу, на решті території близько нуля, на півдні та південному сході +2+5 градусів.
Протягом дня понеділка температура повітря в більшості областей України очікується в межах від 2 морозу до 3 тепла, у центрі до +3+6 градусів.
На півдні та південному сході України, передбачається +10+15 градусів, в Криму ймовірно до +15+18, на південному узбережжі до +20 градусів.
У Києві 27 лютого переважатиме хмарна погода, вдень ймовірні незначні опади. Температура повітря у столиці вночі -1-3, вдень близько нуля,
"Через таку неймовірно строкату температуру повітря опади, зрозуміло, виступатимуть у різних фазах - від дощу до снігу. Від опадів завтра утримаються Волинь, Рівненщина, Чернігівщина, Крим, Запоріжжя, Донеччина", - спрогнозувала Наталка Діденко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.25
Купівля 39.25Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.09Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе